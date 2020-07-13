Профессиональный участник судопроизводства, в силу квалификации способен дать квалифицированный правовой совет, что минимизирует риски
Юрист по соглашению является лицом, отстаивающим исключительно Ваши права и законные интересы
Квалифицированный юрист способен профессионально проанализировать совокупность имеющихся доказательств
Профессиональный участник процесса обладает правами, которые отсутствуют у юристов без статуса
Юрист анализирует доказательства, исходя из знания закона и практики его применения
Обращаются за помощью адвоката, как правило, в случаях, когда необходима профессиональная защита прав и законных интересов физических или юридических лиц.
Согласно ФЗ РФ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ", адвокатом является лицо, получившее в установленном Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Являясь независимым профессиональным советником по правовым вопросам, адвокат:
1) осуществляет консультации по правовым вопросам;
2) составляет документы правового характера;
3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве;
4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве;
5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
6) участвует в качестве представителя доверителя в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;
7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами Российской Федерации;
9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания;
10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях.
Нужно ли нанимать профессионального юриста?
Ответ на данный вопрос зависит от вида судопроизводства и ряда других факторов. Например, в большинстве случае при производстве по уголовным делам участие адвоката-защитника обязательно. В этой ситуации защитник участвует в процессе либо по назначению следователя либо сам обвиняемый выбирает себе защитника и заключает с ним соглашение за свой счет. По гражданскому же законодательству участие представителя сторон не является обязательным в силу закона. Поэтому данный вопрос каждый человек решает для себя сам. Ответ на него зависит от обстоятельств и сложности процесса, от юридической подготовки участника того или иного процесса, от целей привлечения адвоката к конкретному процессу. Вместе с тем на начальном этапе производства по любому делу не следует пренебрегать консультацией адвокатов, чтобы понять возможные перспективы процесса.
Услуги, оказываемые любым адвокатом, зависят от его профессиональной подготовки.
Например, адвокат-защитник подозреваемого, обвияемого, подсудимого просто обязан разбираться не только в уголовном праве и процессе, но и в не в меньшей степени - в цивильном праве и арбитражном процессе. Только эти знания адвокаты могут использовать для выстраивания позиции защиты по уголовным делам с целью отграничения уголовных и гражданско-правовых отношений. Особенно очевидно это при осуществлении защиты по экономическим и должностным преступлениям. Даже простейшая кража требует знаний в области гражданского института находки и ее присвоения как отличительного признака уголовно-правовых и гражданско-правовых отношений.
Работа профессионального защитника заключается в успешной реализации эффективных тактических приемов и методов судебной и досудебной защиты, выборе верного способа защиты прав, в сборе, представлении и квалифицированном исследовании имеющихся доказательств, в выявлении слабых сторон в позиции процессуального противника и опровержении позиции оппонента.
адвокат уголовном деле
адвокат уголовным делам
уголовному
уголовное
уголовной
уголовным делам
уголовного дела
адвокат санкт петербурга
уголовного адвоката
адвокаты
дело
дел
дела
адвоката уголовном
санкт петербурге
санкт
С уважением, адвокат Воскобойник Игорь Олегович
Лектор высших учебных заведений юридического профиля в СПб
Автор опубликованных научных статей, монографий, пособий в области юриспруденции
Высшее юридическое образование
(очно, диплом с отличием, юрист, специалист, юриспруденция)
Высшее экономическое образование
(специалист, финансы и кредит)
Повышение квалификации в соответствии с требованиями Федерадьной палаты адвокатов РФ
Воскобойник Игорь Олегович состоит в адвокатской палате Санкт-Петербурга, член Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга, располагающейся по адресам в СПб: 1. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 26 оф. 18, 2. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 13 - 31.
Основными регионами работы является Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград и Калининградская область.
При необходимости возможен выезд в суды других субъектов России
Ученая степень - кандидат юридических наук
Юридический стаж - 17 лет
ОБ АДВОКАТЕ