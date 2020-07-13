Воскобойник Игорь Олегович

адвокат СПб, кандидат юридических наук

Регионы работы:

Санкт-Петербург (СПБ, ЛО)

Калининград

7/7 с 9 до 19 ч.

Адвокат САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Адвокат СПБ

АДВОКАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

адвокат в санкт-петербурге

АДВОКАТ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

НУЖНА ПОМОЩЬ - ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС

 

Необходимо найти адвоката по уголовным или гражданским делам - получите консультацию о перспективах своего процесса и примите решение о выборе юриста самостоятельно.

Воскобойник Игорь Олегович и его коллеги - опытные юристы, специализирующиеся в различных отраслях права, обеспечат надежную защиту Ваших прав и законных интересов.

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС СПОСОБ ОБЩЕНИЯ

Адвокат Калининград,

Литовский вал, 55

В Калининграде и Калининградской области Вы можете воспользоваться услугами как оказываемыми лично, так и оказываемыми совместно с коллегами из Калининградской областной коллегии адвокатов, располагающимися по указанному адресу.

Адвокат Санкт-Петербург,

Суворовский проспект, 26

метро площадь Восстания

Повышение квалификации в Российкой академии адвокатуры и нотариата
Повышение квалификации в Омской академии МВД России
Повышение квалификации в "Школе уголовной защиты Юрия Новолодского"

Активная научно-исследовательская и преподавательская  деятельность

полный список научных трудов здесь

Взыскано и получено доверителем около полутора миллиона рублей 
в Арбитражном Суде СПб
Взыскано около полумиллиона рублей по защите прав потребителей 
Отменен обвинительный приговор по 14 эпизодам по ст. 228.2 УК РФ в областном суде
Результат защиты по 4 эпизодам ч. 3 ст.160 УК РФ - возврат прокурору

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПОДГОТОВИМ ОБОСНОВАННЫЕ ИСКИ

Воскобойник Игорь Олегович

кандидат юридических наук

Ученая степень - кандидат юридических наук

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук успешно защищена по итогам научно-исследовательской работы при обучении в очной адъюнктуре. Тема диссертации связана с институтом представительства и неразрывна с деятельностью адвоката в любой отрасли права

Базовое выСшее юридическое образование дополнено вторым высшим экономическим образованием,

что помогает лучше разбираться в сложных финансово-экономических процессах

непрерывное повышение квалификации по основным отраслям права

Повышение квалификации в Российком государственном университете правосудия

нужен правовой совет- звоните

Повышение квалификации по программе ФПА России
Повышение квалификации в Санкт-Петербургском институте адвокатуры
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УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

Профессиональный участник судопроизводства, в силу квалификации способен дать квалифицированный правовой совет, что минимизирует риски

Юрист по соглашению является лицом, отстаивающим исключительно Ваши права и законные интересы

Квалифицированный юрист способен профессионально проанализировать совокупность имеющихся доказательств

Профессиональный участник процесса обладает правами, которые отсутствуют у юристов без статуса

Юрист анализирует доказательства, исходя из знания закона и практики его применения

Обращаются за помощью адвоката, как правило, в случаях, когда необходима профессиональная защита прав и законных интересов физических или юридических лиц.
Согласно ФЗ РФ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ", адвокатом является лицо, получившее в установленном Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Являясь независимым профессиональным советником по правовым вопросам, адвокат:
1) осуществляет консультации по правовым вопросам;
2) составляет документы правового характера;
3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве;
4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве;
5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
6) участвует в качестве представителя доверителя в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;
7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами Российской Федерации;
9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания;
10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях.

 

Нужно ли нанимать профессионального юриста?

Ответ на данный вопрос зависит от вида судопроизводства и ряда других факторов. Например, в большинстве случае при производстве по уголовным делам участие адвоката-защитника обязательно. В этой ситуации защитник участвует в процессе либо по назначению следователя либо сам обвиняемый выбирает себе защитника и заключает с ним соглашение за свой счет. По гражданскому же законодательству участие представителя сторон не является обязательным в силу закона. Поэтому данный вопрос каждый человек решает для себя сам. Ответ на него зависит от обстоятельств и сложности процесса, от юридической подготовки участника того или иного процесса, от целей привлечения адвоката к конкретному процессу. Вместе с тем на начальном этапе производства по любому делу не следует пренебрегать консультацией адвокатов, чтобы понять возможные перспективы процесса.

 

Услуги, оказываемые любым адвокатом, зависят от его профессиональной подготовки.

Например, адвокат-защитник подозреваемого, обвияемого, подсудимого просто обязан разбираться не только в уголовном праве и процессе, но и в не в меньшей степени - в цивильном праве и арбитражном процессе. Только эти знания адвокаты могут использовать для выстраивания позиции защиты по уголовным делам с целью отграничения уголовных и гражданско-правовых отношений. Особенно очевидно это при осуществлении защиты по экономическим и должностным преступлениям. Даже простейшая кража требует знаний в области гражданского института находки и ее присвоения как отличительного признака уголовно-правовых и гражданско-правовых отношений.

Работа профессионального защитника заключается в успешной реализации эффективных тактических приемов и методов судебной и досудебной защиты, выборе верного способа защиты прав, в сборе, представлении и квалифицированном исследовании имеющихся доказательств, в выявлении слабых сторон в позиции процессуального противника и опровержении позиции оппонента.

 

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С уважением, адвокат Воскобойник Игорь Олегович

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

ТРУДОВЫЕ СПОРЫ

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ

АНАЛИЗ И СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ВЫРАБОТКУ ТАКТИКИ ЗАЩИТЫ

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ

КАК НАЙТИ АДВОКАТА

Лектор высших учебных заведений юридического профиля в СПб

Автор опубликованных научных статей, монографий, пособий в области юриспруденции

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Повышение квалификации в соответствии с требованиями Федерадьной палаты адвокатов РФ

* Указана минимальная стоимость стандартных услуг, не является публичной офертой.

Вы можете предложить собственный порядок расчета.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

АРБИТРАЖНЫЙ ЮРИСТ

от 40 000 руб*.

Повышение квалификации в Санкт-Петербургском институте адвокатуры

Адвокат Санкт-Петербург

Сведения об адвокатском образовании

Воскобойник Игорь Олегович состоит в адвокатской палате Санкт-Петербурга, член Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга, располагающейся по адресам в СПб: 1. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 26 оф. 18, 2. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 13 - 31.

 

Регионы работы

Основными регионами работы является Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград и Калининградская область.

При необходимости возможен выезд в суды других субъектов России

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

ПРАВОВУЮ ПОЗИЦИЮ

ФАКТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЗИЦИЮ

ВЫЯВИМ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЗИЦИЙ

ПОМОЖЕМ СОБРАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ПОДГОТОВИМ ОБОСНОВАННЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

ВЫБЕРЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ

ВЫЯВИМ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ

ПОДГОТОВИМ ХОДАТАЙСТВА, ЖАЛОБЫ

ПОМОЖЕМ ВЫРАБОТАТЬ ТАКТИКУ ЗАЩИТЫ

ПОДДЕРЖИМ ПОЗИЦИЮ В СУДАХ СПБ И ДРУГИХ ГОРОДОВ

Ученая степень - кандидат юридических  наук

Юридический стаж - 17 лет

ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

ИСКИ, ВОЗРАЖЕНИЯ, ЖАЛОБЫ

от 30 000 руб*.

от 5000 руб*.

В ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ

ОБ АДВОКАТЕ

Адвокат

по 

УГОЛОВНЫМ делам

квалифицированная юридическая помощь

в санкт-Петербурге

Повышение квалификации в Санкт-Петербургском институте адвокатуры

АДВОКАТ ПО

все виды гражданских

споров

Арбитраж

Семейные

 споры

земельные споры

трудовые споры