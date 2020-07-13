АДВОКАТ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

НУЖНА ПОМОЩЬ - ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС Необходимо найти адвоката по уголовным или гражданским делам - получите консультацию о перспективах своего процесса и примите решение о выборе юриста самостоятельно. Воскобойник Игорь Олегович и его коллеги - опытные юристы, специализирующиеся в различных отраслях права, обеспечат надежную защиту Ваших прав и законных интересов.

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Адвокат Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 26 метро площадь Восстания

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Взыскано и получено доверителем около полутора миллиона рублей в Арбитражном Суде СПб

Взыскано около полумиллиона рублей по защите прав потребителей

Отменен обвинительный приговор по 14 эпизодам по ст. 228.2 УК РФ в областном суде

Результат защиты по 4 эпизодам ч. 3 ст.160 УК РФ - возврат прокурору

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Воскобойник Игорь Олегович кандидат юридических наук

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук успешно защищена по итогам научно-исследовательской работы при обучении в очной адъюнктуре. Тема диссертации связана с институтом представительства и неразрывна с деятельностью адвоката в любой отрасли права

Базовое выСшее юридическое образование дополнено вторым высшим экономическим образованием, что помогает лучше разбираться в сложных финансово-экономических процессах

непрерывное повышение квалификации по основным отраслям права

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УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

Профессиональный участник судопроизводства, в силу квалификации способен дать квалифицированный правовой совет, что минимизирует риски

Юрист по соглашению является лицом, отстаивающим исключительно Ваши права и законные интересы

Квалифицированный юрист способен профессионально проанализировать совокупность имеющихся доказательств

Профессиональный участник процесса обладает правами, которые отсутствуют у юристов без статуса

Юрист анализирует доказательства, исходя из знания закона и практики его применения

Обращаются за помощью адвоката, как правило, в случаях, когда необходима профессиональная защита прав и законных интересов физических или юридических лиц.

Согласно ФЗ РФ "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ", адвокатом является лицо, получившее в установленном Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Являясь независимым профессиональным советником по правовым вопросам, адвокат:

1) осуществляет консультации по правовым вопросам;

2) составляет документы правового характера;

3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве;

4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве;

5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;

6) участвует в качестве представителя доверителя в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;

7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;

8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами Российской Федерации;

9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания;

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях.

Нужно ли нанимать профессионального юриста?

Ответ на данный вопрос зависит от вида судопроизводства и ряда других факторов. Например, в большинстве случае при производстве по уголовным делам участие адвоката-защитника обязательно. В этой ситуации защитник участвует в процессе либо по назначению следователя либо сам обвиняемый выбирает себе защитника и заключает с ним соглашение за свой счет. По гражданскому же законодательству участие представителя сторон не является обязательным в силу закона. Поэтому данный вопрос каждый человек решает для себя сам. Ответ на него зависит от обстоятельств и сложности процесса, от юридической подготовки участника того или иного процесса, от целей привлечения адвоката к конкретному процессу. Вместе с тем на начальном этапе производства по любому делу не следует пренебрегать консультацией адвокатов, чтобы понять возможные перспективы процесса.

Услуги, оказываемые любым адвокатом, зависят от его профессиональной подготовки.

Например, адвокат-защитник подозреваемого, обвияемого, подсудимого просто обязан разбираться не только в уголовном праве и процессе, но и в не в меньшей степени - в цивильном праве и арбитражном процессе. Только эти знания адвокаты могут использовать для выстраивания позиции защиты по уголовным делам с целью отграничения уголовных и гражданско-правовых отношений. Особенно очевидно это при осуществлении защиты по экономическим и должностным преступлениям. Даже простейшая кража требует знаний в области гражданского института находки и ее присвоения как отличительного признака уголовно-правовых и гражданско-правовых отношений.

Работа профессионального защитника заключается в успешной реализации эффективных тактических приемов и методов судебной и досудебной защиты, выборе верного способа защиты прав, в сборе, представлении и квалифицированном исследовании имеющихся доказательств, в выявлении слабых сторон в позиции процессуального противника и опровержении позиции оппонента.

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С уважением, адвокат Воскобойник Игорь Олегович